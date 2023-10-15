Стоичков — о ван Гале: он никто для меня. Лжец, о котором я не хочу говорить ни минуты

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков высказался об экс-наставнике сине-гранатовых Луи ван Гале, под руководством которого он выступал за каталонский клуб в 1997 году.

«Луи? Луи кто? Я даже не хочу произносить его имя вслух. Да, он большой профессионал. Никто этого не будет отрицать. Его методы тренировок, игра в треугольниках были полезными, но как человек он мне не нравится. Может быть, я тоже плохой человек, но я не хочу говорить о нём. Я не знаю никого похожего на него. Я тоже не во всём хорош, но стараюсь быть лучше. Не хочу быть таким, как он. Он никто в моей жизни. Это подделка. Лжец, о котором я не хочу говорить ни минуты», — приводит слова Стоичкова Mundo Deportivo.

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