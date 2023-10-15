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В «Спартаке» объяснили выбор главного тренера для женской команды

В «Спартаке» объяснили выбор главного тренера для женской команды
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Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова объяснила выбор Вадима Козлова в качестве главного тренера команды.

«У меня есть тренерская лицензия, я продолжаю учиться. Я не отрицаю тренерства, но сейчас я занимаюсь немного другой работой, которая мне тоже интересна. Я выбрала Вадима Козлова на должность главного тренера, так как у него большой опыт в женском футболе — от совсем юных возрастов до взрослого состава «Строгино». Мы искали молодого амбициозного тренера с сильной методологической базой. Да, у него не было опыта работы в Суперлиге, но у многих его не было из тех, кто сейчас возглавляет клубы. Для многих это первая такая должность», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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