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Юсупов: боженька должен нам помочь

Юсупов: боженька должен нам помочь
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал неудачные результаты команды. Он надеется, что с наступлением нового года клуб сможет исправить сложившуюся ситуацию в МИР РПЛ «с божьей помощью».

«У нас многие говорят на каких‑то собраниях, мол, всё, сейчас начнём выигрывать. Но я адекватно оцениваю ситуацию. Будет у нас ещё турбулентность, до зимы точно. Надо просто по максимуму до зимы брать очков. И уже с наступлением нового года, может быть, будут какие‑то коррективы. Мы в не очень простой ситуации. Не буду просто так говорить, что мы сейчас начнём у всех выигрывать. Но через работу, труд и какие‑то хорошие дела боженька должен нам помочь», — приводит слова Юсупова пресс-служба «Сочи».

Напомним, «Сочи» после 11 туров занимает последнее место в турнирной таблице МИР РПЛ, имея в своём активе шесть очков.

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