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Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. В топ-10 вошли только футболисты мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Игроки «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор возглавили рейтинг.

Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:

  1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн).
  2. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн).
  3. Педри («Барселона», € 100 млн).
  4. Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн).
  5. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн).
  6. Гави («Барселона», € 90 млн).
  7. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн).
  8. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 90 млн).
  9. Френки де Йонг («Барселона», € 90 млн).
  10. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).
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