Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги
Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. В топ-10 вошли только футболисты мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Игроки «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор возглавили рейтинг.
Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:
- Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн).
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн).
- Педри («Барселона», € 100 млн).
- Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн).
- Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн).
- Гави («Барселона», € 90 млн).
- Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн).
- Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 90 млн).
- Френки де Йонг («Барселона», € 90 млн).
- Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).
Материалы по теме
«Реал» Мадрид разгромил «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Комментарии