Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих игроков испанской Ла Лиги

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Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих игроков испанской Примеры по итогам промежуточного обновления. В топ-10 вошли только футболисты мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Игроки «Реала» Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор возглавили рейтинг.

Топ-10 самых дорогих игроков Ла Лиги:

Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 млн). Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, € 150 млн). Педри («Барселона», € 100 млн). Родриго Гоэс («Реал» Мадрид, € 100 млн). Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, € 100 млн). Гави («Барселона», € 90 млн). Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид, € 90 млн). Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, € 90 млн). Френки де Йонг («Барселона», € 90 млн). Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).

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