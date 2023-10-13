Иглесиас, Лемар и Диас — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.
Больше всех в стоимости потерял нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. Сейчас 30-летний игрок оценивается в € 10 (-10) млн. На втором месте оказался полузащитник «Атлетико» Тома Лемар стоимостью € 15 (-7) млн, а замкнул тройку нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон, потерявший € 6 млн в стоимости.
Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги:
1. Борха Иглесиас («Бетис», € 10 (-10) млн).
2. Тома Лемар («Атлетико», € 15 (-7) млн).
3. Бен Бреретон («Вильярреал», € 10 (-6) млн).
4. Йереми Пино («Вильярреал», € 35 (-5) млн).
5. Рейнилду Мандава («Атлетико», € 20 (-5) млн).
6. Ферлан Менди («Реал» Мадрид, € 20 (-5) млн).
7. Давид Гарсия («Осасуна», € 15 (-5) млн).
8. Набиль Фекир («Бетис», € 15 (-5) млн).
9. Бубакари Сумаре («Севилья», € 15 (-5) млн).
10. Жерар Морено («Вильярреал», € 15 (-5) млн).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.