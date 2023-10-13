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Иглесиас, Лемар и Диас — самые подешевевшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Больше всех в стоимости потерял нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас. Сейчас 30-летний игрок оценивается в € 10 (-10) млн. На втором месте оказался полузащитник «Атлетико» Тома Лемар стоимостью € 15 (-7) млн, а замкнул тройку нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон, потерявший € 6 млн в стоимости.

Топ-10 самых подешевевших игроков Ла Лиги:

1. Борха Иглесиас («Бетис», € 10 (-10) млн).

2. Тома Лемар («Атлетико», € 15 (-7) млн).

3. Бен Бреретон («Вильярреал», € 10 (-6) млн).

4. Йереми Пино («Вильярреал», € 35 (-5) млн).

5. Рейнилду Мандава («Атлетико», € 20 (-5) млн).

6. Ферлан Менди («Реал» Мадрид, € 20 (-5) млн).

7. Давид Гарсия («Осасуна», € 15 (-5) млн).

8. Набиль Фекир («Бетис», € 15 (-5) млн).

9. Бубакари Сумаре («Севилья», € 15 (-5) млн).

10. Жерар Морено («Вильярреал», € 15 (-5) млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.