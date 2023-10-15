«Кризис в целом по стране». В ЖФК «Спартак» рассказали о проблемах при поиске игроков

Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова рассказала о проблемах при поиске футболисток.

«Кризис есть, он ощущается не только при создании «Спартака», в целом по стране. Дефицит игроков колоссальный. Но начиная с U14 ситуация становится лучше. Через 10 лет, думаю, мы увидим результаты работ, которые проводим в рамках академии. Набираем от 10 лет и выше, а в партнёрских проектах «Спартака» скоро появятся секции для девочек по всей стране», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, вчера, 14 октября, московский «Спартак» объявил о запуске женской команды. Со следующего сезона «Спартак» будет представлен в Суперлиге, которая является главным чемпионатом среди женских команд в России.