В «Спартаке» объяснили, почему женской команде матчи в Европе не так важны, как мужской

Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов поделился мнением на тему развития женского футбола.

«Что нужно, чтобы у женского футбола появилась репутация? Если будут сохраняться нынешние темпы популяризации, то понадобится ещё 10 лет. Тогда совпадут три вещи: подрастёт количество талантливых футболисток высокого уровня, в обществе сформируется мнение, что женский футбол — это интересный вид спорта, и у нас появится качественный чемпионат. Тогда мы займём первое место среди игровых видов спорта, в которые играют женщины.

Замедлит ли развитие отсутствие международных матчей? На данный момент уровень развития женского футбола на той стадии, что европейские матчи важны, но не настолько, как в мужском футболе. Мы реально тот случай, когда надо навести порядок у себя дома и потом выходить на европейскую арену. Мы пострадали от этого, но не так сильно, как мужской футбол», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.