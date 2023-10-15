ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: стартовые составы команд на финал Кубка России

Сегодня, 15 октября, состоится финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

ЖФК «Зенит»: Воскобович, Цыбутович, Лазаревич, Куропаткина, Симановская, Кипяткова, Поздеева, Андреева, Гживиньска, Пантюхина, Диаш.

ЖФК ЦСКА: Щербакова, Дамьянович, Мясникова, Братко, Мануйлова, Плешкова, Коваленко, Смирнова, Петрова, Ордега, Абуди Онгене.

Напомним, в полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.