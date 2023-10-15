Заварзин: РФС исключат из УЕФА, если примут клубы с новых регионов. Там смотрят в рот США

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин рассказал, могут ли РФС исключить из ФИФА и УЕФА, если он примет клубы с новых территорий России, как это ранее сделал Олимпийский комитет.

«При любом действии должна быть предварительная договорённость. Когда присоединяли Крым, всё это дошло до УЕФА. Было много переговорных процессов по этому поводу. Если действовать без предварительных договорённостей и включать клубы с новых территорий, РФС однозначно исключат из УЕФА, как это сделал МОК с ОКР. Сейчас РФС и так исключён из-за СВО, просто будет очередной повод. Исключение — это политическая причина.

У МОК уже поднялась рука на паралимпийцев — людей, которые достойны огромного уважения. Дикость полнейшая, что МОК их исключил. Никто на это дело смотреть не будет. Там все смотрят в рот американцам», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, 12 октября Международный олимпийский комитет отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. В заявлении организации сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков объявил о включении региональных олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав организации. Решение было принято на заседании исполкома ОКР, прошедшем 5 октября в Москве.