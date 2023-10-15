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ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: армейцы с помощью пенальти снова выходят вперёд

Сегодня, 15 октября, проходит финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречаются с московским ЦСКА. Матч проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

На 45+1-й минуте Онгене ударом с разворота открыла счёт в пользу армейской команды.

На 49-й минуте вратарь ЦСКА Щербакова неудачно сыграла в воротах и пропустила дальний удар от Гживинськой.

На 55-й минуте Смирнова уверенно реализовала 11-метровый.

Напомним, в полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», одержав победу с минимальным счётом 1:0.