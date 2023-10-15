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Солтмурад Бакаев: уверен, что рано или поздно буду на вершине

Солтмурад Бакаев: уверен, что рано или поздно буду на вершине
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24-летний полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев, в данный момент находящийся в аренде в «Родине», рассказал о своих амбициях и планах на будущее.

«Только подниматься наверх. Не считаю, что делаю шаг назад. Главное — я играю в футбол, наслаждаюсь игрой. Конечно, очень сильно эмоционально бьёт то, что мы не побеждаем, но надеюсь, что всё изменится. Это сделает меня сильнее. Надеюсь, буду прогрессировать и расти. Неважно, сколько мне лет — уверен, что рано или поздно буду на вершине», — приводит слова Бакаева «РБ Спорт».

Напомним, Солтмурад Бакаев перешёл в «Родину» на правах аренды из «Рубина» до конца сезона-2023/2024. Футболист в общей сложности провёл 70 матчей в Российской Премьер-Лиге за «Рубин» и «Спартак». В текущем сезоне он один раз сыграл за казанцев в чемпионате и дважды — в Кубке России.

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