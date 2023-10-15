Кения — Россия. Карпин доверится братьям Миранчукам

В матче с Камеруном национальная команда наконец-то показала качественный футбол. Надо продолжать в том же духе!

16 октября состоится товарищеский матч Кения — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.90. Успех кенийцев оценён в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Кения — Россия 16 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч Кения — Россия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол номинальных гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Кения — Россия (16.10.2023)

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам национальных команд. 16 октября состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами Кения и Россия. Игра пройдёт в городе Анталья (Турция). Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сборная Кении является одним из главных аутсайдеров футбола в целом. За всю историю существования ей ни разу не удавалось пробраться дальше группового этапа в Кубке африканских наций. Также «звёзды харамби» никогда не участвовали в чемпионате мира.

В шести матчах квалификации на турнир в Катаре кенийцы победили только Руанду (2:1), на домашнем стадионе. Также они сыграли вничью с Угандой (0:0 и 1:1) и Руандой (1:1). Уступили подопечные Энгина Фырата сборной Мали (0:5 и 0:1). Таким образом, они заняли только третье место в группе.

После этого Кения не некоторый период времени была исключена из ФИФА за вмешательство правительства страны в дела местной ассоциации футбола. Сейчас членство восстановлено, но официальных матчей у подопечных Фырата не было с ноября 2021 года.

Зато сборная Кении провела пять товарищеских встреч, в которых победила Пакистан (1:0) и Катар (2:1). Проиграла она Ирану (1:2), Маврикию (0:1) и Южному Судану (0:1). Встреча с Россией — серьёзный вызов для «звёзд харамби». Соперников такого уровня у них не было давно. Тренер сборной назвал игру исторической, отметив, что кенийцам ранее не приходилось играть с европейскими сборными.

В последних девяти товарищеских матчах сборная России потерпела только одно поражение, да и то, когда командой руководил помощник Валерия Карпина — Виктор Онопко. Плюс в том матче на поле вышел не основной состав, а молодёжь. Как итог, национальная команда уступила олимпийской сборной Египта (1:2).

Также подопечные Карпина пять раз сыграли вничью. Победили они Кыргызстан (2:1), Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Встреча с камерунцами стала для сборной первой в Москве за последние два года. Мотивация не разочаровать родных болельщиков сработала.

Пожалуй, Камерун — самый сильный соперник российской национальной команды с тех пор, как её отстранили от участия в международных турнирах. Правильный настрой сыграл немаловажную роль. Сборная впервые за долгое время показала качественный компактный футбол.

Впрочем, Карпин не совсем остался доволен выступлением подопечных. Он отметил, что нервов было больше, чем кайфа. Специалист подчеркнул, что многое получалось, но ещё больше — нет. Тренер также сказал, что команда может играть лучше. Что ж, надо провести работу над ошибками и исключить брак.

Также немаловажно зацепиться за нить успеха и продолжить развивать его. Понятно, что сейчас национальная команда не решает глобальных задач, а Карпин может сколько угодно экспериментировать. Однако болельщики соскучились по таким играм и победам, как во встрече с Камеруном.

Поставить на то, что сборная России победит в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У «звёзд харамби» на порядок ниже уровень первенства, а также развития футбола в стране. В их составе нет выступающих за топовые европейские клубы футболистов.

А вот у России таковые имеются. Например, в предстоящем матче может принять участие Алексей Миранчук. Валерий Карпин уже анонсировал, что футболист «Аталанты» выйдет с первых минут на поле вместе с братом. Также тренер рассказал, что место в воротах займёт либо Помазун, либо Лантратов. Он не стал исключать и тот факт, что оба сыграют по тайму.

В любом случае его опыт наверняка сыграет немаловажную роль в предстоящем матче. Во встрече с Камеруном Миранчук провёл на поле 35 минут и не отметился результативными действиями. Так как ему не хватает игрового времени на клубном уровне, вполне вероятно, что он получит побольше практики в составе национальной команды.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Кения — Россия 16 октября 2023 года

Сборная Кении — явный андердог. Она регулярно терпит поражения как в товарищеских матчах, так и в официальных. То, что за всю историю «звёздам харамби» ни разу не удавалось пробраться дальше группового этапа ни в одном из турниров, говорит о многом. Главное — чтобы у сборной России были такие же желание и настрой, как на встречу с Камеруном. Именно такого футбола ждут от неё болельщики.

Ставка: победа России за коэффициент 1.90.