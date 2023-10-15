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В РФС положительно оценили решение о запуске женской команды «Спартака»

В РФС положительно оценили решение о запуске женской команды «Спартака»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал решение московского «Спартака» запустить женскую команду. Митрофанов подчеркнул, что в организации поддержали эту идею.

«Оцениваем положительно. Мы довольно давно вели переговоры с руководством «Спартака» об этом решении, только поддерживаем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, о запуске женской команды «Спартака» было объявлено накануне, 14 октября. Директором команды станет легендарная футболистка сборной России, четырёхкратная чемпионка России и чемпионка США Елена Терехова. Московский «Спартак» будет выступать в женской Суперлиге с сезона-2024. Ранее у «Спартака» уже была женская команда, которая существовала всего один сезон — 2005/2006.

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