Лунин: думал об уходе из «Реала». Анчелотти хотел, чтобы я остался

Голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, что думал об уходе из мадридского клуба минувшим летом.

«Между мной и тренером сохранились прежние отношения, он хотел, чтобы я остался. В конце сезона я думал о том, чтобы покинуть клуб. Это нормальная мысль, когда ты не играешь, но «Реал» был моей мечтой с самого детства. Если у тебя есть голова на плечах, ты не захочешь отсюда уходить. Но ты хочешь играть и работаешь, чтобы достичь своей цели. Футбол — это матчи, и хочешь чувствовать атмосферу, поддержку болельщиков», — приводит слова Лунина Mundo Deportivo.

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» в 2018 году. Украинский голкипер несколько раз уходил в аренду в другие команды. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до 2024 года.