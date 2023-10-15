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ЖФК ЦСКА роликом из мультика высмеял создание ЖФК «Спартак»

ЖФК ЦСКА роликом из мультика высмеял создание ЖФК «Спартак»
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Женский футбольный клуб ЦСКА роликом из мультика «По полям» высмеял создание женского футбольного клуба «Спартак».

Пресс-служба женского ЦСКА выпустила ролик из мультика «По полям», где в прицепе тягача, на который повесили логотип женской Суперлиги, едет свинья.

Напомним, по требованиям ФИФА и УЕФА у каждой мужской команды должна быть в наличии женская. Среди российских топ-клубов ЦСКА создал свою команду ещё в 2017 году. И в данный момент есть женская Суперлига, где сейчас именно красно-синие идут на 1-й строчке с 31 очком после 22 матчей. После 22 игр чемпионат переходит в новую стадию, где 12 команд делятся на две группы и очки делятся пополам.

Молодёжная женская команда «Спартака» выступает в Первой лиге – второй по силе дивизион в России, где красно-белые не попали в зону квалификационных матчей и остались ещё на сезон в этой лиге.

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