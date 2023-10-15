Турция — Латвия: хозяева открыли счёт

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Турции и Латвии. Игра проходит на стадионе «Ени Адана» в Адане, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 58-й минуте Дженк Озкачар поддержал позиционную атаку, откликнулся на перевод к левому краю штрафной и прострелил в центр, откуда Юнус Акгюн после обработки мяча пробил в дальний угол ворот.
После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Турции находится на первой строчке с 13 очками. Сборная Латвии располагается на последнем, пятом месте с тремя очками.
В июне сборные Турции и Латвии уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре турки одержали победу со счётом 3:2.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).
- 16 октября 2023
-
00:33
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
- 15 октября 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:42
-
23:40
-
23:39
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:13
-
23:04
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:36
-
22:31
-
22:20
-
22:13
-
22:07
-
21:52
-
21:49
-
21:46
-
21:41
-
21:18
-
21:05
-
21:02
-
21:00