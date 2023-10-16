Вратарь Беларуси Игнатович высказался о 3:3 со Швейцарией

Голкипер сборной Беларуси Сергей Игнатович подвёл итоги матча групповой стадии отбора чемпионата Европы 2024 со сборной Швейцарии (3:3).

«На первое место я ставлю командный результат. Конечно, ничья в Швейцарии с такой квалифицированной командой и топовыми игроками дорогого стоит. Но по тому, как развивалась игра, хотелось бы большего.

Сыграли 3:3, провели хорошую игру, терпели, были моменты. Когда приходилось действовать от обороны, я делал свою работу. Много выручил, но и три пропустил. Есть над чем подумать.

Смешанные чувства. Если бы перед матчем нам сказали, что мы сыграем вничью… Я бы сказал, что это хороший результат. Учитывая силу соперника — это класс. Но ведя 3:1, надо доводить игру до победы», — приводит слова Игнатовича сайт сборной Беларуси.

Напомним, белорусы вели в два мяча к 84-й минуте, однако затем дважды за две минуты пропустили и лишились победы. После восьми сыгранных матчей национальная команда Беларуси располагается на пятом месте с шестью очками. Швейцарцы после семи матчей находятся на второй позиции с 15 очками.