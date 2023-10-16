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Эдегор — о невыходе сборной Норвегии на Евро-2024: безусловно, мы разочарованы

Эдегор — о невыходе сборной Норвегии на Евро-2024: безусловно, мы разочарованы
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Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор прокомментировал результат матча 8-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Испании. Норвежская сборная проиграла со счётом 0:1.

«Безусловно, мы разочарованы. Это тяжело. Мы так и не сумели удержать мяч и были вынуждены отыгрываться. У нас не получилось нарушить ритм игры соперника», — приводит слова Эдегора TV2.

Из-за этого поражения сборная Норвегии лишилась шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы — 2024. Испания, в свою очередь, оформила досрочный выход на европейское первенство. Отметим, что этот результат вывел на Евро не только Испанию, но и Шотландию, у которой тоже 15 очков за шесть игр.

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