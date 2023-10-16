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Юлиан Нагельсман оценил свою работу в «Баварии»

Юлиан Нагельсман оценил свою работу в «Баварии»
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался об этапе своей карьеры в мюнхенской «Баварии».

«У меня было достаточно времени, чтобы обдумать произошедшее в «Баварии». Я знаю, что совершил несколько ошибок, когда работал там, но также осознаю, что были и позитивные моменты. Тренерам, как и игрокам, важно совершенствоваться. Некоторые ошибки необходимы для дальнейшего роста, нужно лишь не повторять их раз за разом. Моя задача сейчас – делать всё хорошее, что я делал в «Баварии», но избежать прежних ошибок», – приводит слова Нагельсмана ESPN.

22 сентября стало известно, что Юлиан Нагельсман официально стал главным тренером сборной Германии. 36-летний специалист подписал контракт до 31 июля 2024 года.

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