«Интер» интересуется нападающим «Порту» Мехди Тареми

«Интер» заинтересован в подписании нападающего «Порту» Мехди Тареми, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» ускорили работу над трансфером, в том числе и для того, чтобы обогнать «Милан», который также проявлял интерес к игроку.

Тареми перешёл в «Порту» из «Риау Аве» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 4,73 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 31-летнего иранца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Тареми сыграл 11 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

До 26 лет Тареми играл в чемпионате Ирана, сменив три команды. После нападающий перешёл в катарский «Аль-Гараф», откуда уже через год в статусе свободного агента португальский клуб «Риау Аве».

Сейчас в составе «Интера» находится четыре нападающий: Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Марко Арнаутович и Алексис Санчес.