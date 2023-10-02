«Интер» — «Бенфика». Опыт Ди Марии или молодость Мартинеса?

Аргентинцы являются лучшими бомбардирами в своих клубах, но что покажут в очном матче?

3 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.78. Шансы лиссабонцев оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 3 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Интер» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол лиссабонцев доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» (03.10.2023)

Пришло время вернуться к матчам Лиги чемпионов, которые порадуют интригой, борьбой и накалом страстей на поле. В одной из игр 2-го тура турнира 3 октября 2023 года на стадионе «Сан-Сиро» «Интер» будет принимать «Бенфику». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

«Змеи» набрали великолепный ход ещё в минувшем сезоне, но не растеряли его в нынешнем. Команда возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 18 очков в шести матчах. Чёрно-синие лучше остальных клубов отрабатывают в атаке – забито 19 мячей, а также надёжнее держат оборону – всего три гола пропущено.

Единственное поражение в текущем сезоне «Интер» потерпел от «Сассуоло» (1:2). Вероятнее всего, миланцы просто потеряли концентрацию после забитого гола в концовке первого тайма. Во втором их ждало разочарование, ведь соперник быстро забил два мяча и вышел вперёд. Увы, но отыграться не удалось.

В нападении почти половину голов забил Лаутаро Мартинес. На его счету в чемпионате Италии девять мячей и один ассист. Индзаги, видимо, решил поберечь своего звёздного футболиста на Лигу чемпионов и хотел предоставить отдых в последнем матче с «Салернитаной». Однако игра не заладилась сразу, и после перерыва он выпустил аргентинца. Лаутаро быстро взял контроль над игрой и оформил покер – невероятно!

Мартинес был скромен в своём послематчевом интервью. Он сказал, что если станет лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне, то это будет означать только то, что он помог команде. Также Лаутаро стал автором единственного гола в 1-м туре Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Он забил на 87-й минуте, благодаря чему сравнял счёт – 1:1.

«Бенфика» — это всегда очень тяжёлый соперник, готовый ко всему. Команда вполне может сделать сюрприз в этой встрече, если на неё неправильно настроиться. «Орлы» занимают второе место в Примейре, выиграв шесть матчей и проиграв один. Они забили 17 голов, пропустив семь. Дома «славные» просто неудержимы – три победы кряду в чемпионате Португалии с общей разницей мячей – 7:0.

Подопечные Роджера Шмидта идут с серией из шести побед подряд в Примейре, забивая в пяти встречах минимум два гола. В составе «Бенфики» тоже есть герой из Аргентины – это Ди Мария. 35-летний футболист вернулся в родную команду, в которой, вероятнее всего, собирается закончить карьеру. Вот только он по-прежнему в отличной форме и входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата Португалии – пять голов и одна результативная передача.

К сожалению «орлы» не смогли выиграть в 1-м туре Лиги чемпионов, хотя выступали на домашнем стадионе и соперник был подходящим. Всё было не за «славных» в тот день. Сначала судья поставил пенальти на третьей минуте, но «Зальцбург» его не реализовал. Спустя 10 минут был удалён с поля Антониу Силва за игру рукой, и «Бенфика» осталась в меньшинстве, а соперник получил ещё один шанс забить с 11-метровой отметки, но на этот раз удачно. В итоге «орлы» уступили со счётом 0:2.

В минувшем сезоне команды встречались на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. «Интер» выиграл в гостях со счётом 2:0, а затем дома сыграл вничью с «Бенфикой» — 3:3. Есть все предпосылки, что эта встреча получится результативной. Клубам нужны очки для продвижения в группе, у них классные игроки в нападении, и они много забивают в своих чемпионатах. Предлагаем поставить на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Интер» — «Бенфика» 3 октября 2023 года

Опыт Ди Марии или молодость Лаутаро Мартинеса? Обе команды показывают красивый футбол, уверенно начали сезон и относительно много забивают. «Интер» выглядит интереснее, у него выше уровень чемпионата, и выступать клуб будет на домашнем стадионе. Однако «орлы» особенно мотивированы набрать очки после череды неудач в матче 1-го тура ЛЧ. Победить они вряд ли смогут, но вот на гол наиграть – запросто. Отсюда следует ставка на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.