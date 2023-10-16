Никлас Фюллькруг: важно, что сборная Германии сыграла в двух матчах в позитивном ключе

Нападающий «Боруссии» (Дортмунд) и сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о товарищеском матче с США (3:1).

«Если бы мы остались в Германии, у нас было бы на два дня больше работы. Таким образом, хотя у нас был долгий путь, у нас были две действительно хорошие возможности для тестовых матчей. Важно то, что мы играем в двух матчах в позитивном ключе, так как для меня манера игры важнее результатов.

Я забил восемь голов за эти десять матчей и поэтому сделал всё, что в моих силах, чтобы чаще попадать в стартовый состав. Иногда бывало так, что тренер решал не делать этого, но я всё равно всегда мог внести свой вклад. Я хочу быть первым вариантом как «девятка», по крайней мере, если вы думаете о таком типе нападающих, как я, и помогать команде в том, как я себя веду. Это пока у меня всё получалось довольно хорошо, пока я был на поле», — приводит слова Фюллькруга kicker.

Фюллькруг дебютировал за сборную Германии в ноябре 2022 года. За это время нападающий провёл 10 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.