Журналист Луис Мигельсанц: Гави является лидером сборной, несмотря на свои 19 лет

Журналист Diario SPORT Луис Мигельсанц рассказал, что в Мадриде полюбили полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Гави, после победного гола в матче с Норвегией (1:0).
«Гави понравился в Мадриде за то, что он стал лидером группы де ла Фуэнте. И он им является, несмотря на свои 19 лет...» — приводит издание слова Мигельсанца в соцсети Х (ранее Twitter).
Вчера, 15 октября, Испания, обыграв Норвегию, досрочно вышла в финальную стадию Евро-2024. После шести матчей отборочного турнира команда де ла Фуэнте занимает первое место с 15 очками в группе А с Шотландией (15), Норвегией (10), Грузией (7) и Кипром (0).
Гави дебютировал за сборную Испании в октябре 2021 года. На данный момент 19-летний полузащитник сыграл 24 матча за команду и забил четыре мяча.
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