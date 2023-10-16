Спортдиректор «Барселоны» Деку: будет сложно подписать новых футболистов зимой

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос о том, планирует ли каталонский клуб приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Это открытый разговор, люди мечтают о «честной игре», потому что о ней говорят каждый день. Мы знаем, что у нас есть ряд обязательств, которые перед Ла Лигой несём не только мы, но и остальные клубы, так что не на что жаловаться, нужно просто работать, чтобы окрепнуть и показывать лучший результат. Нужно смириться с тем, что, в конце концов, будет сложно подписать новых игроков. Мы всегда будем начеку, если представится такая возможность, но думаю, что это маловероятно», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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