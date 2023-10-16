Кларк — о выходе Шотландии на Евро-2024: это показывает, что мы прогрессируем

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил выход своей команды в финальную часть чемпионата Европы по футболу.

«Я хотел бы поздравить игроков с победой в отборочном раунде. Также мне хотелось бы поблагодарить свой тренерский штаб за их поддержку и, конечно, болельщиков, которые забили «Хэмпден Парк» до отказа и снова превратили его в место, которого боятся соперники. Они сыграли ключевую роль в нашем успехе, поддерживая нас и дома, и на выезде. Теперь они могут строить планы насчёт поездки в Германию следующим летом, хотя я подозреваю, что многие уже сделали это. После Евро-2020 я сказал, что мы хотим снова попасть на чемпионат Европы, и тот факт, что мы сделали это, демонстрирует, что Шотландия прогрессирует», — приводит слова Кларка BBC.

В группе A сборная Шотландии занимает второе место, набрав 15 очков после шести проведённых встреч.