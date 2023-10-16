«Ювентус» близок к продлению контракта с защитником Гатти до 2028 года

«Ювентус» находится на завершающей стадии переговорного процесса с защитником Федерико Гатти о пролонгации его трудового соглашения до 2028 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры продвигаются быстро, а сам футболист доволен своим положением в туринском клубе и хочет остаться.

Напомним, Гатти стал футболистом «старой синьоры» летом 2022 года. За это время 25-летний защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. В нынешнем сезоне Серии А итальянский футболист сыграл в шести матчах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.