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Игрок «Ливерпуля» Гравенберх: у Собослаи сумасшедший удар, каждый удар на тренировке — гол

Игрок «Ливерпуля» Гравенберх: у Собослаи сумасшедший удар, каждый удар на тренировке — гол
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Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался о товарище по команде Доминике Собослаи и назвал своего любимого бывшего игрока мерсисайдского клуба.

«Кто удивляет на тренировках? Думаю, Дом (Доминик Собослаи. — Прим. «Чемпионата»). Как этот парень бьёт… Это просто безумие. Иногда после тренировки мы практикуем с ним удары, и каждый его залетает точно в цель. Сумасшествие! Так что я назову Доминика. Любимый бывший игрок «Ливерпуля»? Стивен Джеррард. Но в «Баварии» я играл с Мане, так что, наверное, назову и его», — приводит слова Гравенберха официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, Доминик Собослаи перебрался в мерсисайдский клуб минувшим летом из «РБ Лейпциг». Райан Гравенберх тоже стал игроком «Ливерпуля» в летнее трансферное окно, перебравшись на «Энфилд» из «Баварии».

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