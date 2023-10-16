Лескотт — о «Манчестер Сити»: думаю, последние результаты станут для них пинком под зад

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался о результатах «горожан» перед октябрьским международным перерывом. Перед паузой на игры сборных команда Хосепа Гвардиолы проиграла три матча из четырёх.

«Думаю, последние результаты станут для них пинком под зад. Полагаю, «горожане» прекрасно понимали, что «Арсенал» станет их конкурентом в борьбе за титул в этом сезоне. С «Вулверхэмптоном» «Ман Сити» было сложно. С «Вулверхэмптоном» всегда сложно, но поражение всё равно было неожиданным. Надеюсь, проигрыш «Арсеналу» придаст им дополнительную мотивацию», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

В последних четырёх матчах с учётом всех соревнований «Манчестер Сити» добился только одной победы — над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:1). В АПЛ «горожане» проиграли «Вулверхэмптону» и «Арсеналу», а в Кубке лиги уступили «Ньюкаслу» (0:1).