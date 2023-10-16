Отец Роспутько: в России Саше будет безопасней. Он подаст документы на паспорт

Юрий Роспутько, отец сбежавшего футболиста «Шахтёра» Александра Роспутько, рассказал о судьбе сына.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из «Шахтёра». Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — приводит слова Роспутько-старшего Regnum.

Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Первая версия — игрок придерживается пророссийских взглядов, на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. По второй версии, Распутько попросту не мог договориться с «Шахтёром» о новом контракте. Предыдущее соглашение футболиста с клубом действовало до конца сезона, и Распутько считал, что ему недоплачивают.