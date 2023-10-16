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Президент «Урала» Иванов: хочется, чтобы Помазун наконец дебютировал за сборную России

Президент «Урала» Иванов: хочется, чтобы Помазун наконец дебютировал за сборную России
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Президент «Урала» Григорий Иванов выразил надежду, что голкипер екатеринбургской команды Илья Помазун дебютирует в составе сборной России в матче с национальной командой Кении.

«Конечно, хотел бы, чтобы он сыграл, чтобы он проявил себя, чтобы тренеры сборной посмотрели на него. Очень хочется, чтобы Илья наконец дебютировал в сборной России», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России сыграет с Кенией сегодня, 16 октября. Встреча пройдёт в турецкой Анталье. Ранее 27-летний Помазун вызывался в сборную России, но пока за неё не играл. Илья — воспитанник академии московского ЦСКА. С 2020 года российский голкипер выступает за «Урал» на правах аренды. В этом сезоне он провёл 11 матчей в рамках РПЛ, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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