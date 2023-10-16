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Игрок «Химок» Голубович: не заметил большой разницы между Первой лигой и РПЛ

Игрок «Химок» Голубович: не заметил большой разницы между Первой лигой и РПЛ
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Защитник подмосковных «Химок» Петар Голубович заявил, что не заметил большой разницы между Первой лигой и Российской Премьер-Лигой. Напомним, «Химки» покинули элитный дивизион чемпионата России по итогам минувшего сезона.

«Уверен, что мы сможем сразу вернуться в Премьер‑Лигу. Больше всего мне запомнились игры со «Спартаком» и «Зенитом», это очень сильные команды. Промес и Малком сильно выделялись на фоне остальных.

Почему решил остаться в «Химках» в Первой лиге? Я смотрел на состав команды и понимал, что мы сразу можем вернуться в РПЛ. Не заметил большой разницы между Первой лигой и РПЛ, везде сильные соперники, я почти не замечаю различий на поле. На бумаге мы являемся фаворитами сезона, но это нужно доказать на поле.

Хочу прокатиться по России на поезде, тут очень красивая природа», — сказал Голубович в эфире телеканала «Матч Премьер».

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