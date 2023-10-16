Футболист «Химок» заявил, что Талалаев похож на Гаттузо

Защитник «Химок» Петар Голубович заявил, что главный тренер подмосковной команды Андрей Талалаев похож по своим профессиональным качествам на знаменитого итальянца Дженнаро Гаттузо, который возглавляет французский «Марсель». Напомним, Голубович успел поработать под руководством Гаттузо в составе итальянской «Пизы».

«Гаттузо — замечательный человек, он всегда делал упор на дисциплину. Он очень эмоциональный. Не думаю, что кто‑то из игроков обижался на него из‑за его поведения. Гаттузо и Талалаев чем‑то похожи. Талалаев тоже делает акцент на том, что нужно оставить все силы на поле», — сказал Голубович в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 29‑летний Голубович сыграл в 13 матчах за «Химки» в Первой лиге и отметился одной результативной передачей.