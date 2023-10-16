Матч молодёжной сборной России с «Сан-Паулу» задерживается из-за пробок

Сегодня, 16 октября, пройдёт матч молодёжной сборной России с «Сан-Паулу». Игра должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако старт встречи откладывается в связи с тем, что российская национальная команда оказалась в пробке на подъезде к стадиону.

«Бразильские пробки беспощадны. Поэтому начало матча задерживается. Команда в пути. Оставайтесь с нами!» — сказано в официальном телеграм-канале молодёжной сборной России.

Напомним, российская национальная команда играет с «Сан-Паулу» в рамках сбора, который проходит в Бразилии. В предыдущем матче, проходившем 14 октября, россияне обыграли молодёжную команду «Сантоса» со счётом 6:4. Ранее, 13 октября, сборная России U21 обыграла сверстников из «Палмейраса» со счётом 3:1.