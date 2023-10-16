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Р. Билялетдинов: лидерство «Краснодара»? С «Ростовом» они, как показалось, отскочили

Р. Билялетдинов: лидерство «Краснодара»? С «Ростовом» они, как показалось, отскочили
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о текущей форме «Краснодара».

«Краснодар» вот-вот выскальзывает из-под спада. Кажется, сейчас он начнёт испытывать спад, но в последний момент они вырывают победы. Так произошло и в последнем матче с «Ростовом», где, как мне показалось, они отскочили. Соперники буксуют и теряют очки. Поэтому и отрыв сейчас уже такой приличный. «Краснодару» обязательно нужно дотянуть до зимнего перерыва.

Шесть очков преимущества над «Крыльями Советов» – это расстояние всего лишь двух побед. Ты два раза не выиграл, а соперник два раза выиграл. Вот и осталось два очка. Ну и чего? Всё заново. Дыхание соперников сзади будет ощущаться постоянно. Тем и интереснее будет посмотреть на «Краснодар». Задёргаются ли они под давлением? Большой вопрос», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

На данный момент «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 27 очков после 11 туров. Отрыв «быков» от второй строчки — шесть очков.

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