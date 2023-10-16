Геркус: у «Краснодара» появилась солидность, надёжная защита. Это заявка на титул

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о текущей форме «Краснодара».

«Для всех, не только для меня, результаты «Краснодара» немного неожиданны. То есть они всегда были претендентом, но что именно так они изменятся, чтобы всерьёз претендовать на титул — это было неожиданно. «Краснодар» стал фундаментально надёжен в обороне. Появилась солидность, уверенность. Вытащили сложнейший матч с «Ростовом».

Мы все помним примеры, когда из-за недостатка уверенности «Краснодар» как раз отдавал выигранные матчи, ту же «Севилью» помним. Сейчас это другая команда, появился характер. Это серьёзная заявка», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 27 очков после 11 туров. Отрыв «быков» от второй строчки — шесть очков.