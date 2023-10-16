Австрийцы на выезде минимально переиграли Азербайджан в отборе на Евро-2024

Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы F, в котором встречались сборные Азербайджана и Австрии. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Аристотелисом Диамантопулосом (Греция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Австрийцы переиграли хозяев поля с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом отметился полузащитник Австрии Марсель Забитцер, отличившийся на 48-й минуте с пенальти.

После семи игр квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Австрии набрала 16 очков и занимает второе место в группе F. В свою очередь, азербайджанцы расположились на предпоследнем, четвёртом месте, проведя шесть матчей и имея в активе четыре очка.

Отметим, команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках 1-го тура квалификации. Тогда матч проходил в Австрии и завершился разгромной победой хозяев — 4:1.