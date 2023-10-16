Обляков оценил ничью сборной России в игре с Кенией

Полузащитник сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от товарищеской игры с Кенией (2:2).

«Качество поля чуть помешало: все ребята выделяют это. Мы стараемся играть низом, через пас, но где-то ошибались. Все бились и старались.

И Камерун, и Кения — интересные сборные. Обе команды хорошо подготовлены атлетически. В этом компоненте мы настраивались не уступить», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.