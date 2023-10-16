Сильянов: Россия пропустила два дурацких гола с Кенией и получила не то, за чем ехала

Защитник сборной России Александр Сильянов объяснил, почему его команда не обыграла Кению (2:2) в товарищеской игре.

«Думаю, тяжело было больше из‑за поля. Потому что качество не очень, честно говоря. Пропустили два дурацких гола. Где‑то не повезло – вот и ничья. Получили не то, за чем ехали.

Что говорил Карпин в перерыве? Не знаю, я разминался. Все вышли во втором тайме, чтобы реабилитироваться.

Конечно, было принципиально забить, даже выиграть. В моменте с голом специально простреливал, увидел нашего игрока.

Сильные ли кенийцы? Нормальные», — приводит слова Сильянова «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.