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Сборная Австрии досрочно вышла на Евро-2024

Сборная Австрии досрочно вышла на Евро-2024
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Завершился матч 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы F, в котором встречались сборные Азербайджана и Австрии. Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку (Азербайджан). Австрийцы переиграли хозяев поля с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом отметился полузащитник Австрии Марсель Забитцер, отличившийся на 48-й минуте с пенальти.

Таким образом, команда экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника досрочно пробилась в финальную часть Евро-2024. Турнир пройдёт летом в Германии.

Австрия набрала 16 очков и вслед за Бельгией досрочно вышла из группы F. Швеция лишилась шансов на участие в чемпионате Европы. Скандинавская команда идёт третьей, имея в активе шесть очков за три матча до окончания отборочного турнира.

Ранее на Евро-2024 досрочно вышли такие команды, как Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия и Турция.

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