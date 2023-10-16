Орлов: европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России

Футбольный эксперт Геннадий Орлов рассказал, что после товарищеского матча сборной России с Камеруном (1:0) получил информацию об интересе к нескольким отечественным футболистам со стороны европейских селекционеров.

«Я узнал из разговоров с иностранными коллегами, что четыре игрока сборной России получили высокую оценку в матче с Камеруном. Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры. Кузяев и так играет в «Гавре», причём у него появилась уверенность, он прибавил. Мы можем порадоваться за него», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, товарищеский матч Россия — Камерун состоялся в четверг, 12 октября. Игра завершилась минимальной победой подопечных Валерия Карпина. Единственным голом отметился нападающий россиян Фёдор Чалов.