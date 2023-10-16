Мостовой — об игре сборной России: кошмар! Сегодня просто безобразно действовали

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче национальной команды со сборной Кении (2:2).

«Просто кошмар! Радуемся ничейному результату с Кенией. Сегодня просто безобразно играли. Просто нет слов, сегодня сборной России повезло, Кения могла и выиграть. А потом ещё люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счёт этой игры. Не сборная России, а сплошной расширенный список. Не знаю, что делать с этим», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Товарищеская встреча между сборными России и Кении прошла в Спортивном центре отеля «Титаник Мардан» в Анталии, Турция. Подопечные Карпина смогли отыграться лишь на 88-й минуте. Этот матч стал вторым для национальной команды на октябрьском учебно-тренировочном сборе. До этого в домашней товарищеской игре россияне одолели Камерун — 1:0.