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В Бельгии застрелили двоих фанатов сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024

В бельгийском городе Брюссель перед матчем 8-го тура групповой стадии отбора чемпионата Европы — 2024 между Бельгией и Швецией застрелили двоих болельщиков скандинавской команды.

«Мы говорим о двух погибших. Сообщается, что обе жертвы — шведы. Мотивы этого акта — террористические», — сообщает полицейское управление Брюсселя.

Под псевдонимом Slayem Slouma распространяется видео, в котором нападавший объясняет, что отомстил, убив трёх человек в шведской футболке. Нападавший также заявляет о своей связи с ИГ — организация является запрещённой в Российской Федерации.

Сообщается, что убийца в неоновой куртке всё ещё находится на свободе.

Уровень предупреждения повышен до четвёртого, максимального, что означает серьёзную и неминуемую угрозу.

Сегодня, 16 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Бельгии и Швеции. Игра проходит на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. На данный момент счёт в матче 1:1.