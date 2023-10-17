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В «Баварии» выступили с заявлением после комментариев Мазрауи о Палестине

В «Баварии» выступили с заявлением после комментариев Мазрауи о Палестине
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«Бавария» опубликовала заявление после публичной поддержки Палестины со стороны защитника команды Нуссайра Мазрауи.

«Бавария» незамедлительно связалась с Нуссайром Мазрауи после его публикаций в «Инстаграме» в воскресенье. Сейчас футболист находится в Африке в расположении сборной Марокко. С ним после возвращения планируется обстоятельная личная беседа с участием руководства мюнхенского клуба.

Несмотря ни на что, все, включая каждого сотрудника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария». Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними.

В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке», – цитирует заявление «Баварии» Bayern & Germany со ссылкой на DPA.

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