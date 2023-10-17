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Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Боснией и Герцеговиной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины в матче 8-го тура квалификации Евро-2024.

«Очередная победа и хорошая игра всей команды! Первое место в группе гарантировано! Мы остаёмся сильными», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

16 октября сборная Португалии на выезде разгромила Боснию и Герцеговину в матче 8-го тура группы J квалификационного раунда Евро-2024 — 5:0.

За восемь туров отбора португальцы обыгрывали такие национальные команды, как Люксембург (6:0, 9:0), Лихтенштейн (4:0), Босния и Герцеговина (3:0, 5:0), Исландия (1:0) и Словакия (1:0, 3:2). Подопечные Роберто Мартинеса ни разу не теряли очки. Команда досрочно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдёт летом в Германии.

Свой следующий матч в рамках отбора Португалия проведёт в четверг, 16 ноября. Команда Мартинеса на выезде встретится с Лихтенштейном.