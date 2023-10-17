Вратарь из России сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Таджикистана

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, воспитанник «Волги», сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате своей страны.

«Зарплаты в чемпионате Таджикистана? Если не брать «Истиклол», то где-то на уровне верхней части Второй лиги или команд, которые боролись бы за выживание в Первой лиге в России. У «Истиклола» всё получше. У клуба есть возможность пригласить качественных тренеров, футболистов, хороший стадион», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 11 сыгранных туров Российский Премьер-Лиги возглавляет турнирную таблицу «Краснодар». В активе южан восемь побед и три ничьих (27 очков). Команда пока не потерпела ни одного поражения.

На втором месте расположились самарские «Крылья Советов», у них 21 очко.