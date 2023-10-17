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Ромелу Лукаку догнал Неймара в списке бомбардиров за национальную команду

Ромелу Лукаку догнал Неймара в списке бомбардиров за национальную команду
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Вчера, 16 октября, сборная Бельгии сыграла со сборной Швеции в квалификации Чемпионата Европы 2024 года. Матч не был доигран из-за террористического акта. Игра была приостановлена со счётом 1:1.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил в данной встрече и вышел на девятое место в списке бомбардиров за национальную команду (79 мячей). Также на девятом место расположился бразилец Неймар.

Лидирует в списке португалец Криштиану Роналду (127 мячей). На втором месте иранский нападающий Али Даеи (108 мячей) и замыкает тройку аргентинец Лионель Месси (104 мячей).

За сборную Бельгии Лукаку дебютировал 3 марта 2010 года в возрасте 16 лет. За 13 сезонов нападающий провел 111 матчей. В составе Бельгии Лукаку стал бронзовым призёром Чемпионата мира 2018 года в России.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа F. 8-й тур
16 октября 2023, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Остановлен
1 : 1
Швеция
0:1 Дьёкереш – 15'     1:1 Лукаку – 31'    
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