Ромелу Лукаку догнал Неймара в списке бомбардиров за национальную команду

Вчера, 16 октября, сборная Бельгии сыграла со сборной Швеции в квалификации Чемпионата Европы 2024 года. Матч не был доигран из-за террористического акта. Игра была приостановлена со счётом 1:1.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку забил в данной встрече и вышел на девятое место в списке бомбардиров за национальную команду (79 мячей). Также на девятом место расположился бразилец Неймар.

Лидирует в списке португалец Криштиану Роналду (127 мячей). На втором месте иранский нападающий Али Даеи (108 мячей) и замыкает тройку аргентинец Лионель Месси (104 мячей).

За сборную Бельгии Лукаку дебютировал 3 марта 2010 года в возрасте 16 лет. За 13 сезонов нападающий провел 111 матчей. В составе Бельгии Лукаку стал бронзовым призёром Чемпионата мира 2018 года в России.