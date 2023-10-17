Обляков — о сборной России: плодотворный сбор провели, хорошо играли

Футболист сборной России Иван Обляков оценил октябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды. По его мнению, сборная провела хорошие товарищеские матчи и отталкивалась от своей игры, которая получалась. Напомним, россияне обыграли сборную Камеруна со счётом 1:0, а потом сыграли вничью с национальной командой Кении (2:2). Один из голов в ворота кенийцев забил именно Обляков.

«Хороший и плодотворный сбор провели, хорошо играли. Не отталкиваемся от соперников, всё равно стараемся в свою игру играть, которая у нас, думаю, получается. Мы улучшаем навыки игры, это то, что и просит тренерский штаб», — сказал Обляков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.