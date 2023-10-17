Мужчина, застреливший шведских болельщиков, скончался от огнестрельного ранения

Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Об этом сообщает DH Les Sports.

По информации источника, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.