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Мужчина, застреливший шведских болельщиков, скончался от огнестрельного ранения

Мужчина, застреливший шведских болельщиков, скончался от огнестрельного ранения
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Мужчина, застреливший двух шведских болельщиков, умер от огнестрельного ранения в грудь, которое он получил при задержании полицией. Об этом сообщает DH Les Sports.

По информации источника, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.

Ранее была установлена личность преступника. Им оказался Лассуед Абдеслам, имеющий тунисское происхождение. Он являлся просителем убежища и имел несколько видов оружия.

Напомним, вчера, 16 октября, в Брюсселе (Бельгия) перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы Бельгия — Швеция были застрелены двое шведских болельщиков. После первого тайма игра была остановлена и не возобновлена. К перерыву команды обменялись голами — 1:1. В составе сборной Швеции отличился Виктор Дьёкереш. За бельгийцев ответный мяч забил Ромелу Лукаку с пенальти.

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