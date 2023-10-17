Вратарь «Истиклола»: с Роналду начал ругаться по-русски, но вспомнил, что он не понимает

Вратарь «Истиклола» Рустам Ятимов рассказал о перепалке с Криштиану Роналду во время матча азиатской Лиги чемпионов с «Аль-Насром».

«Роналду немного начал нервничать из-за того, что мы затягивали игру. Надо понимать, что «Аль-Наср» задаёт хороший темп и нужно использовать все методы, чтобы его сбить. Это нормально — так делают все команды.

Если говорить откровенно, то мы начали ругаться друг на друга. Роналду жестикулировал, а я что-то сказал. Так и пошло-поехало. Диалог начался на русском, но я вспомнил, что он не понимает, ха-ха. Потом в ход пошёл сербский и английский. Но после мы обнялись, пообщались и продолжили играть. Это эмоции — нормальные вещи», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.