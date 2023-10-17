Рустам Ятимов: главная задача сборной Таджикистана — поехать на чемпионат мира

Рустам Ятимов, вратарь «Истиклола» и сборной Таджикистана, высказался об уровне своей национальной команды. Также он заявил, что главная задача сборной Таджикистана — попасть на чемпионат мира.

«Уровень сборной Таджикистана? Если судить по результатам, то недавно впервые вышли на Кубок Азии: в январе будет финальная стадия. До этого тоже могли выходить, но немного не получилось. Это аналог чемпионата Европы. Уровень команды растёт. В руководстве федерации все заинтересованы в развитии. Главная задача на следующие годы — поехать на чемпионат мира. Это будет очень полезно для страны, для популяризации спорта. Тогда люди во всём мире узнают о Таджикистане», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.